İzmir’de bir süredir yapımı süren tramvay çalışmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Trafiğin artması, asırlık çınarların sökülmesi ve tarihi eserlerin dikkate alınmaması tepkiye neden oldu.

Tarihi eserler görmezden gelindi. Asırlık çınar ağaçları söküldü.



İzmir’de tramvay çalışmaları soluksuz sürüyor. Ancak yapımı henüz tamamlanmış değil.



Tramvay çalışmaları çok sayıda sıkıntıyı da beraberinde getirdi.. Şehrin merkezine ulaşım çileye dönüştü. Uzmanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni uyardı...



İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol, sorunun yeterli etüt çalışması yapılmamasından kaynaklandığını savundu.



“İzmir’in kent merkezleri şantiyeye alanına dönüştü” diyen Şenyol, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda sökülen tarihi çınar ağaçlarına dikkat çekti…





HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA : AKIN KARA

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