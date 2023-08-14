İzmir'de uyuşturucu madde dolu araçla polisten kaçtılar!

İzmir'in Konak ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede seyir halindeki 33 CMF 53 plakalı hafif ticari araçta uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Takibe alınan araç, ekiplerin kovalamacası sonucu Halkapınar Metro İstasyonu yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile yeşil reçeteye tabi 280 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.D. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.