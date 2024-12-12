İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çalışmalar neticesinde Ödemiş ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.