İzmir'de vahşet! Evine davet ettiği arkadaşını öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evine misafirliğe gittiği arkadaşı İ.B. ile yaşadığı tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer'in cenaze işlemleri tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de vahşet! Evine davet ettiği arkadaşını öldürdü
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İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ödemiş ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı, Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Ahrandı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE TARTIŞMA ÇIKTI

Ölümle sonuçlanan olay, bir gün önce Bengisu Mahallesi'nde meydana gelmişti. 31 yaşındaki İ.B., beş katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan evine arkadaşı Oğuzhan Gencer'i davet etti. İki arkadaşın buluşması esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ.B., arkadaşı Gencer'i bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli İ.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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