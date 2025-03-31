İzmir’de vahşet! Hamile kadın iş yerinde karnından bıçaklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kadın kuaföründe dehşet dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı hamile kadını karnından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de vahşet! Hamile kadın iş yerinde karnından bıçaklandı
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Ödemiş Salı Pazarı yakınlarındaki bir kadın kuaföründe öğle saatlerinde korkunç bir saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki H.A., kuaför salonuna gelerek iş yeri çalışanları Ayşe T. (39) ve K.A. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle H.A., yanında getirdiği bıçakla çalışanlara saldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Ayşe T., karnından ve sağ bacağından, 16 yaşındaki K.A. ise sağ kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Saldırının ardından panikle iş yerinden kaçan H.A., olay yerinde büyük korku ve panik yarattı.

HAMİLE KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olan Ayşe T. ve K.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan hamile Ayşe T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve doktorların müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. 16 yaşındaki K.A.’nın ise durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan H.A., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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