İzmir'de vicdanları sızlatan olay! Kapısına asılı poşetin içinden yeni doğan bebek çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evin kapısına asılı poşet içerisinde tülbente sarılı halde yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de vicdanları sızlatan olay! Kapısına asılı poşetin içinden yeni doğan bebek çıktı
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Olay, 31 Mayıs tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin kapısına asılmış bir poşet, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumun kontrol edilmesiyle poşetin içerisinde tülbente sarılmış bir bebek olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık personeli, poşet içerisinde bulunan kız bebeğin yeni doğduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, vakit kaybetmeden Ödemiş Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebeğin tıbbi gözetim süreci hastanede devam ediyor.

EV SAHİBİ İFADE VERDİ: BAĞLANTIM YOK

Bebeğin sağ salim hastaneye ulaştırılmasının ardından polis ekipleri olayın arka planını aydınlatmak için inceleme başlattı. Kapısına poşet asılan ve evde yalnız yaşadığı bilinen kişinin emniyette ifadesine başvuruldu. Ev sahibi polis ekiplerine verdiği ifadede, bebeği kapıya kimin veya kimlerin bıraktığını görmediğini belirterek olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını dile getirdi.

Emniyet güçleri, yeni doğan bebeği evin kapısına asarak olay yerinden uzaklaşan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla soruşturma yürütüyor.

Şüphelilerin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar şu an çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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