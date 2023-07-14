İzmir'de yangın paniği! Makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Demircili Mahallesi'nde meydana gelen yangının yetkilere ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.