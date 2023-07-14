İzmir'de yangın paniği! Makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de yangın paniği! Makilik alanda yangın çıktı
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İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Demircili Mahallesi'nde meydana gelen yangının yetkilere ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # yangın
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