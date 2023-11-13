İzmir'de Yapı Ön İncelemesi Sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın başvurusu ile 4 bin 100 binanın depreme dayanıklılığı konusunda ön inceleme yaptı. 3 bin 600 yapının sonuçları açıklanmaya başladı.

İzmir'de Yapı Ön İncelemesi Sonuçlandı
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İzmir’de 4 bin 100 binanın depreme dayanıklılığı konusunda ön inceleme yapıldı. 3 bin 600 binanın incelemesi sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında inşaat mühendisleri binalardan örnekler aldı. Tahribatsız yöntemler kullanılarak beton dayanımı ve donatı düzeni hakkında ön bilgi elde edildi.

Elde edilen veriler ODTÜ’lü akademisyenler tarafından analiz edilerek yapının deprem etkisindeki davranışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Başvuru yapan vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesajla bilgilendirilecek. Telefon mesajı sonrası yurttaşlar ön inceleme sonuçlarına https://afetplani.izmir.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Çalışmaların sonunda başvuru sahiplerine verilen bilgiler binaların depreme dayanıklılığı konusunda ön değerlendirme raporu niteliğinde.

# izmir
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