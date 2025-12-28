İzmir’de yılbaşı gecesi su kesintisi yapılacak mı? İZSU duyurdu

İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan planlı su kesintisi yılbaşı gecesi yapılmayacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) internet sitesindeki açıklamada, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 31 Aralık gecesi kesintiye gidilmeyeceği bildirildi.

Kent genelinde 6 Ağustos’ta 3 günde bir başlatılan planlı kesintiler, 9 Eylül itibarıyla 2 günde bire, 10 Aralık’tan bu yana ise her gün uygulanıyor.