İzmir’de yürek yakan kaza! Cam silerken 4. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Muratbey Mahallesi 3539 Sokak üzerinde bulunan Toryap Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fethi Özen, eşiyle beraber dördüncü kattaki dairelerinin camlarını siliyordu. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Yaşanan olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Fethi Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Fethi Özen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.