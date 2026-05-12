İzmir’de yürek yakan kaza! Topunu almak isterken okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaçan topunu almak için okul servis otobüsünün altına giren 6 yaşındaki Işıl K. aracın hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşamını yitirirken, servis sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Şehitler Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında, A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü yolda oynayan çocukları fark ederek durdu. Bir süre bekledikten sonra güzergahına devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak amacıyla aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

MÜDAHALE İÇİN SANİYELERLE YARIŞILDI

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Işıl K., buradaki işlemlerin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

HASTANEDEN KAHREDEN HABER GELDİ

Acil serviste tedavi altına alınan 6 yaşındaki çocuk, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, okul servisinin sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

