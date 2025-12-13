İzmir’de zehir tacirlerine darbe: Evden satış yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ikametlerini adeta bir zehir deposuna dönüştürerek satış yaptıkları tespit edilen iki şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: Evden satış yapan 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, yürüttükleri istihbarat çalışmaları neticesinde çarpıcı bir bilgiye ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Emrez Mahallesi'nde yaşayan S.Y. ve T.Y. isimli iki kişinin konutlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladıkları ve söz konusu adresi satış merkezi olarak kullandıkları belirlendi.

894 ADET HAP MADDESİNE EL KONULDU

Bu istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Şüphelilerin ikametlerine yönelik dün düzenlenen operasyonda detaylı aramalar yapıldı. Yapılan bu aramalar sonucunda, zehir tacirlerinin evlerinde sakladığı tespit edilen toplam 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Suçüstü yapılan operasyonla birlikte, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen S.Y. ve T.Y. isimli şahıslar derhal gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yakalanan şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmek üzere adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir
