İzmir'deki feci kazadan acı haber! 25 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde ağır yaralanan 25 yaşındaki Mustafa İltaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'deki feci kazadan acı haber! 25 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan trafik kazasının ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 25 yaşındaki Mustafa İltaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatının ardından İltaş'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden teslim alınarak ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi. Gencin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ovakent Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

NE OLMUŞTU

Olay, 3 Temmuz tarihinde Ovakent Mahallesi girişinde meydana gelmişti. A.B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki ağaca şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü A.B. ve Mustafa İltaş yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İltaş, buradaki ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

SÜRÜCÜ TABURCU EDİLDİ

Aynı kazada direksiyon başında olan ve yaralanan 21 yaşındaki sürücü A.B.'nin hastanedeki süreci de netleşti. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü, sağlık durumunun düzelmesi ve gerekli tedavilerin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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