İzmir’den acı haber: Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağanak yağış sonrası suyla dolan alt geçitte mahsur kalan otomobilin sürücüsü Mehmet Ekinci (58) yaşamını yitirdi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.

Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı

