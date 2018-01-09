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İzmir’in güçlü kadınları hayat kurtarıyor

Sıradaki haberimiz İzmir’in hayat kurtaran kadınları ile ilgili. İzliyoruz.

İzmir’in güçlü kadınları hayat kurtarıyor

İzmir’in güçlü kadınları hayat kurtarıyor. Kararlı ve cesaretli tavırları ile Kadın Arama Kurtarma Ekibi herkesin takdirini topladı.

Büyük bir disiplin ve özveri ile çalışan itfaiyeci kadınlar bu alanda da farklarını ortaya koyuyor.

Yaşadıkları zorlukları anlatan kadın itfaiyeciler herşeye rağmen bu mesleği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Projenin sahibi İtfaiye Koordinasyon Müdürü, Kadın Arama Kurtarma Ekibinin hikayesini ve bu projenin başarılı olmasından duyduğu mutluluğu anlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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