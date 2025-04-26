İzmir'in kritik raporu açıklandı: Durum kötü!

Rapora göre, İzmir’de kişi başına düşen yıllık su miktarı bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu değer, İzmir’i su kıtlığı riski taşıyan kentler arasına sokuyor. Türkiye ortalamasının da su stresi sınırında olduğuna dikkat çekilen raporda, gerekli önlemler alınmazsa ülkenin beş yıl içinde "su fakiri" kategorisine gireceği uyarısı yapıldı.

İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 61’inin yer altı sularından karşılandığına dikkat çekilen raporda, Küçük Menderes ve Gediz havzalarında su çekimi ve kirliliğe bağlı olarak yer altı su seviyelerinin ciddi oranda düştüğü belirtildi. Örneğin, Ödemiş Yolüstü Köyü'nde 2005 yılında 63 metre olan yer altı su seviyesi, 2023 yılında 111 metreye kadar geriledi. Gediz ve Küçük Menderes havzalarındaki yüzey ve yer altı su kütlelerinin büyük bir kısmı "kötü" ya da "zayıf" sınıfında değerlendirildi. Tarım ilaçları, endüstriyel atıklar, jeotermal deşarjlar ve hayvancılık faaliyetleri, bu havzaları tehdit eden başlıca kirlilik kaynakları olarak öne çıktı.

Raporda ayrıca, İzmir’in en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Havzası’na ilişkin çarpıcı tespitlere de yer verildi. Havzada yer alan 96 yüzey su kütlesinin tamamının risk altında olduğu belirtilirken; bunlardan 33'ünün yüksek, 40'ının orta ve 23'ünün ise düşük risk grubunda olduğu kaydedildi.

Yer altı su kaynaklarına ilişkin değerlendirmede ise, Gediz Havzası'ndaki 76 yer altı su kütlesinden 23’ünün potansiyel miktar riski taşıdığı, 18'inin doğrudan risk altında bulunduğu ifade edildi. Kalite açısından ise 21 kütlenin potansiyel risk altında, 35’inin ise doğrudan riskli durumda olduğu raporlandı.

Son yıllarda İzmir Körfezi’nde artan kötü koku şikayetleri ve aşırı alg üremesine bağlı toplu balık ölümleri de raporda ele alındı. Özellikle 2024 yazında yaşanan balık ölümleri, İzmir Körfezi'nin kritik bir eşikte olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde, balık ölümlerinin su sıcaklığının artması, kirlilik oranlarının yükselmesi ve oksijen seviyesinin düşmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

İzmir Körfezi’ndeki su kalitesi ölçümlerinde de alarm veren sonuçlar ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca 11 farklı istasyonda yapılan bakteriyolojik analizlerde, belirlenen sınır değerlerin birçok noktada aşıldığı tespit edildi. Özellikle Kale Feneri, Çakal Burnu, Göztepe Feneri, Bostanlı Feneri, Karşıyaka İskelesi, Bayraklı Turyağ önü, Meles Deresi, Konak Piyer ve İnciraltı bölgelerinde koli basili (Escherichia coli) değerleri kritik seviyelerin üzerine çıktı. Sadece Gündoğdu Meydanı ve Güzelbahçe bölgelerinde sınır değerlerin aşılmadığı belirtildi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yapılan analizlerde ise, 13 istasyonda pH, çözünmüş oksijen, klorofil-a, bulanıklık, askıda katı madde, amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit azotu, orto-fosfat fosforu ve reaktif silis değerleri ölçüldü. Ağustos ayı ortasından itibaren İzmir İç Körfezi'nde kırmızı ve yeşil alg patlamalarının yoğunlaştığı, özellikle Bayraklı kıyılarından limana kadar olan bölgede yeşil alglerin, İnciraltı-Mavişehir hattı doğusunda ise kırmızı alglerin yoğunluk gösterdiği belirtildi.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Paylaşılan tüm veriler, İzmir Körfezi'nin ekolojik durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ortaya koymaktadır. Yeterince arıtılmayan evsel ve endüstriyel atık sular, doğrudan deşarjlar, liman ve tersane faaliyetleri, dereler ve kanallarla taşınan kirleticiler körfezin başlıca kirlilik kaynaklarını oluşturuyor. Körfezin sığ yapısı, zayıf akıntı rejimi ve deniz suyu sıcaklıklarının artması da kirliliğin etkisini artıran unsurlar arasında yer almaktadır."