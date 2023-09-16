İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

Güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür'ü birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Editör: Süleyman Daban

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.
Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyorBolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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