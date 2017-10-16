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İzmir’in sevimli fili Deniz üç yaşında…

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen yavru fil Deniz, 3 yaşına girdi. 102 kilo olarak doğan sevimli filin 3. yaş ağırlığı 1 ton olarak tespit edildi. Türkiye'de doğan ikinci fil olarak tarihe geçen yavru fil Deniz her zaman olduğu gibi yine herkesin ilgi odağıydı...

İzmir’in sevimli fili Deniz üç yaşında…

Doğum günü pastası meyvelerden oluştu… Yaşının ilerlemesiyle ağırlığı 1 tona ulaştı.

İzmir’in sevimli fili Deniz üç yaşında…

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen mütevazı doğum günü partisiyle 3 yaşına giren Deniz özellikle çocukların ilgi odağı oldu…  

Fil Deniz’in yaşam alanına, en çok sevdiği meyvelerle “3” rakamını yazıldı.

102 kilo olarak dünyaya gelen ve “Türkiye’de doğan ikinci fil” ünvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen Deniz 15 dönümlük alanda yaşamını sürdürüyor.

Genç kızlığa adımlarını atan Deniz ile "Türkiye'de doğan ilk fil" olarak kayıtlara geçen ablası İzmir'in sıkı dostluğu ise gözlerden kaçmıyor.

6.5 yaşındaki İzmir,  kardeşi Deniz’i bir an olsun yalnız bırakmıyor..


ulusal.com.tr

Etiketler; #İzmir Doğal Yaşam Parkı’
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