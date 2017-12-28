İzmir’in trafik sorunu çözülemiyor. Mesai saatlerinde 15 dakikalık yol 1,5 saate kadar çıkabiliyor. Buna bir de tramvay çalışması eklenince, trafik arapsaçına dönüyor.

İzmir trafiği kilitlendi.



Tramvay çalışmaları nedeniyle otobüs hatlarının değişti. Çift şeritlik yollar tek şeride düştü. Trafikte ulaşım krizi çözülemiyor.



Tramvay çalışması ile daralan yollar İzmir de yaşanan trafik sorununu ikiye katladı. Kentin önemli noktalarında 15 dakikalık yol 60 dakikaya kadar çıkabiliyor.



Otobüs hatları değişti yeni bir sorun ortaya çıktı. İzmirliler bir noktadan diğer noktaya nasıl gideceğini bilmiyor.



Trafik sorunu o kadar arttı ki 15 dakikalık yol hafta içi bir buçuk saatte katediliyor. Yurttaş zamanının çoğunu trafikte geçiriyor.



Krizden trafik polisleri de nasibini aldı. Memurlar trafiği yönlendirmekte güçlük çeker oldu…



Toplu ulaşıma yönlenen yurttaşlar ise kalabalıktan şikâyetçi… Mesai saatlerinde İZBAN, Metro ve otobüsü tercih edenler yoğunluktan dolayı ya ayakta ulaşımını tamamlamak zorunda kalıyor ya da hiç binemeyip bir sonra ki seferi beklemek zorunda kalıyor..



Yaz aylarında başlayan trafik çilesi okulların açılmasıyla içinden çıkılmaz bir hal aldı. İzmirlilerin her sabah çektiği trafik çilesi işe geliş ve çıkış saatlerinde oldukça yoğunlaşıyor.



Yurttaşlar bir an önce İzmir’in trafik sorunun çözülmesini istiyor.





HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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