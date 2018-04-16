Türkiye'yi etkisi altına alan güneşli hava İzmirlileri sahillere döktü.

Ege'nin incisi İzmir'de güneşi gören vatandaş sahile akın etti. Kentin turistik ilçesi Foça tıklım tıklım doldu.



Foça sahilinde ahşap iskeleler üzerinde deniz sezonunu açanlar olurken, sahil bandında yerlere oturup, denize ayaklarını uzatarak, meşhur sakız dondurması yiyenler de görüldü. Tarihi taş evlerin, Kybele antik gemisinin, fok heykellerinin ve geçen hafta ilçeye yerleştirilen ‘Foçaşk’ yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirenler de Foça'da keyifli hafta sonu geçirdi. İlçe esnafı ise ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.



