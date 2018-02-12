Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Adana'da iğrenç olay...
Adana'da iğrenç olay...
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor

İzmit'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmit'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprülü Kavşağı'nda, Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, orta refüje çarptı.

Otomobilde sıkışan Semiha Fidan (41) yaşamını yitirdi, eşi Hasan Fidan yaralandı.

Yaralı sürücü ile eşinin cesedi, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından gelen kaza kırım ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı, eşinin cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #1 yaralı #1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.