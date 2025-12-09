İzmit’te taksici cinayetinin perde arkası: Apartman gürültüsü 26 bıçak darbesiyle bitti

Olay, 21 Ocak'ta Arızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların yol kenarında kanlar içinde hareketsiz halde bulduğu Emre Bayram'a (44) sağlık ekipleri müdahale etti ancak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan taksici kurtarılamadı.

Yapılan soruşturmada, olay yerinden 600 metre ileride bulunan ticari taksinin Bayram'a ait olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili olarak Bayram'ın komşusu Murat G. (50) gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli tıp raporunda, maktulün göğüs ve boyun bölgesinde yoğunlaşan 26 bıçak yarası olduğu belirlendi.

SİNEKLİK DÜŞTÜ, TARTIŞMA BAŞLADI

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat G., maktulün eşi ve taraf avukatları katıldı. Olay günü alt dublekste oturan sanık Murat G., "Maktul benim komşumdu, ben alt dubleksteydim, o da en üst dubleksteydi, aramızda bir husumet yoktu, aksine aramız çok iyiydi" şeklinde savunma yaptı.

Sanık, olay günü apartmanın içinden çok şiddetli gürültü geldiğini ve bu gürültünün tekrarladığını anlattı. Yeğeninin korkarak uyandığını belirten Murat G., kapıya yöneldiğinde merdiven boşluğunda sineklikler, parçalar ve karton kutuların zeminde olduğunu gördüğünü söyledi. Ardından maktulün eşi Tuğçe'ye, "Tuğçe çocuk uyuyor, ne oluyor. Emre beni arasa, ben onları aşağıya indirirdim" dediğini ve eve girdiğini ifade etti.

Bir süre sonra Emre Bayram'ı aradığını söyleyen Murat G., yaşananları anlattığını ancak maktulün üst perdeden konuştuğunu iddia etti. Sanık, Emre Bayram'ın kendisine, eşine "hayırdır lan" diyerek el hareketi yaptığını söyleyip tartışmaya başladığını aktardı. Tartışmanın ardından kapısının çalındığını ve Emre Bayram'ın, "Gelsene, konuşalım" dediğini belirtti. Dışarı çıkıp maktulün arabasına bindiklerini söyleyen Murat G., olay yerinde indiklerinde Bayram'ın kendisine "canavarca bağırmaya" başladığını, yumruk ve kafa atmaya çalıştığını, ayrıca "Seni oraya sokmam, ateş ederim" şeklinde sözler sarf ettiğini iddia etti.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, UZAKLAŞMASINI SAĞLAMAKTI"

Tahrik edildiğini savunan sanık, Emre'yi iterek durdurmaya çalıştığını, bu sırada Bayram'ın bıçak çıkararak üzerine geldiğini öne sürdü. Boğuştuklarını ve bıçağı kaptığını söyleyen Murat G., yere düştüğünü, maktulün üzerine gelmeye devam ettiğini ve bıçağı almak için boğuştuklarını aktardı. Sanık, bu sırada maktulün sırtını ısırmaya başladığını ve bıçağı kaptıktan sonra da Emre'nin bıçağı almaya çalıştığını, kaburgalarına bastırdığını iddia etti. Murat G., "Ben de mecburen bıçağı salladım, neresine isabet ettiğini bilmiyorum, ben kaç defa vurduğumu bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi, uzaklaşmasını sağlamaktı" şeklinde savunma yaptı. Olay yerinden Emre Bayram'ın taksisiyle kaçtığını ve daha sonra jandarmaya teslim olduğunu söyleyen sanık, son olarak "Bu mahkemede bir tane fail var, o da Tuğçe'dir" sözlerini sarf etti.

“HUSUMET YOKTU AMA BARIŞMAMIŞTIK”

Maktulün eşi müşteki Tuğçe Bayram ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. 2015 veya 2016 yılında bahçe yüzünden bir kavga çıktığını, dava açıp kazandıklarını söyledi. Olaydan hemen önce devam eden bir husumetleri olmadığını ancak "barışmamışlardı" ifadelerini kullandı. Olay günü evi temizlerken yanlışlıkla sinekliğin elinden apartman boşluğuna düştüğünü anlatan Tuğçe, Murat G.'nin gelip "Hayırdır" dediğini ve kendisinin yanlışlıkla düşürdüğünü söylediğini aktardı. Eşinin daha sonra kendisini arayıp kızdığını, 10 dakika sonra ise sanık Murat'ın "Emre gel konuşalım" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Tuğçe Bayram, eşinin bıçak taşımadığını söyleyerek sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Tanık olarak dinlenen komşu Abdulhalim B., olay günü eşinin kendisini arayıp gürültüden şikayet ettiğini, Emre'yi aradığında ise Emre'nin, eşinin merdiven boşluğunu temizlerken sinekliği yanlışlıkla düşürdüğünü söylediğini aktardı. Abdulhalim B., Emre'nin kendisini tekrar arayıp "Abi Murat beni aradı, ben onunla konuşmaya gideceğim" dediğini ve sesinin "morali bozuk ve sinirli gibi" geldiğini kaydetti.

Sanığın kız kardeşi Dilek G. ise öğle saatlerinde apartmanda şiddetli bir gürültü koptuğunu, abisinin maktulü arayıp "Toplantı yapalım, konuşalım" dediğini, ancak Emre'nin "Gelemem, işim gücüm var, çok rahatsız oluyorsan taşınır gidersin" diye cevap verdiğini, tehditkar konuştuğunu ve abisinin alttan aldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.