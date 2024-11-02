İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı

Bursa’nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar görenleri şaşkına uğrattı. İznik gölü çekilince bakın ortaya ne çıktı, işte ayrıntılar...

İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı
İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı
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Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı. İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener'in fark etmesi sonucunda çıkan nesneler Şener'i şaşırttı. Hüseyin Şener durumu polise bildirdi. İşte merak edilenler...

İZNİK GÖLÜ ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı - Resim : 1

Bursa’nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradı - Resim : 2

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti. Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı. Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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