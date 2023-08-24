İznik Gölü renk attı! Turkuaz renk yakıştı

İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuştu.

İznik Gölü renk attı! Turkuaz renk yakıştı
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Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuştu.

RENGİ TURKUAZ OLDU

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son günlerde oluşan turkuaz rengiyle dikkati çekiyor.

Turkuaz rengin, mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bursa # iznik gölü # turkuaz
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