İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinliğin kamulaştırılma çalışmaları mahkemelik oldu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme hakimi, bilirkişi marifetiyle lahit fışkıran zeytinliğin değerini 1 milyon 94 bin lira olarak belirlediği açıkladı. Karar sonrası kamulaştırılmanın yapılmasının ardından bu arazi açık hava müzesine dönüştürülecek.

Bursa'nın İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinliğin kamulaştırılma çalışmaları mahkemelik oldu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme hakimi, bilirkişi marifetiyle lahit fışkıran zeytinliğin değerini 1 milyon 94 bin lira olarak belirlediği açıkladı. Karar sonrası kamulaştırılmanın yapılmasının ardından bu arazi açık hava müzesine dönüştürülecek.



Bursa'nın İznik ilçesinde Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında 2 adet erken Roma dönemi lahit mezar gün yüzüne çıkarıldı, geçen yıl da defineciler tarafından kazılan aynı tarlada 3'üncü bir lahit daha bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 1 yıl önce Roma dönemine ait lahit tarlası olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçti. Aynı aileden 4 hissedarın sahibi olduğu 10 bin metrekare zeytinliğe kamulaştırma bedeli olarak 500 bin lira değer belirlendi. Hak sahipleri ise bu bedeli az bularak mahkemeye başvurdu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada bilirkişi tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı, zeytinlik için 1 milyon 94 bin lira bedel belirlendiği öğrenildi.



LAHİT MÜZESİ KURULACAK

Mahkemenin kamulaştırma kararından sonra tarlada arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacak ve ortaya çıkacak olan lahit mezarlığı açık hava müzesi olacak.