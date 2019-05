Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında onlarca eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı. Vali Ahmet Ümit, "Gönülden gönüle köprü kurmayı çok iyi bilen ve başaran merhum İzzet Baysal, bu kulvarda ender şahsiyetlerdendir" dedi. İzzet Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ise amcasına hitaben yazdığı mektubu okudu

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla 1994'ten bu yana kentin her köşesine toplam değeri 500 milyon liradan fazla olan hastane, kreş, üniversite, cami, okul ve huzur evleri olmak üzere onlarca eser kazandıran İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.



Bolu Valiliği, Kent Konseyi, Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve İzzet Baysal Vakfınca düzenlenen "İzzet Baysal Şükran Günleri" etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra İzzet Baysal Anıtı önünde düzenlenen programda, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulması onaylanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımı için BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal arasında protokol imzalandı.



Protokolün onur şahidi ise Vali Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.



Vali Ahmet Ümit, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun yetiştirdiği önemli insanlardan biri olan ve Türkiye'nin yardımseverlik simgesi haline gelen İzzet Baysal’ın anısına düzenlenen Şükran Günleri'nin öneminden bahsetti.



"Şehirler, bağırlarında yetiştirmiş olduğu değerler ile anılır"



İzzet Baysal'ın Bolu'ya kazandırdığı değerleri bilen ve takip eden birisi olarak, Bolu'ya hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Ümit, "Şehirler, bağırlarında yetiştirmiş olduğu değerler ile anılır. Bir şehrin tamamını kapsayıp kucaklayan, birleştiren, o şehirde yaşayan hemen hemen herkesin hayatına bir şekilde dokunabilmeyi başaran şahsiyetler yetiştirmek son derece zordur. Bu konuda Bolu şanslı illerimizden biridir. Çünkü ismi, ülkemizin dört bir yanında bilinen, örnek bir hayırseveri, İzzet Baysal'ı vardır." şeklinde konuştu.



Ümit, bugün her şehirde çok sayıda yardımsever vatandaşın bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



"Ancak, köprülerin en sağlamı, gönülden gönüle kurulan köprülerdir. Gönülden gönüle köprü kurmayı çok iyi bilen ve başaran merhum İzzet Baysal, bu kulvarda ender şahsiyetlerdendir. Onun için kendisi ülkemize mal olmuştur. Bir şehir düşünün, çocukları onun yaptırdığı hastanede doğuyor, yaptırdığı okullarda okuyor, onun kurduğu üniversitede yüksek tahsisini yapıyor, onun adını taşıyan mahallede oturuyor hatta onun yaptırdığı huzurevinde ömrünü tamamlıyor. Böyle bir ayrıcalık her kula nasip olmaz."



İzzet Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ise amcasına hitaben yazdığı mektubu okudu.



Anma programı kapsamında, yarın Kent Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve İzzet Baysal'ın izinden giden hayırsever iş insanlarına "Sosyal Sorumluluk" ödülleri verilecek.