Jandarma Büyük Menderes Deltası'nda nöbet başında! Endemik bitkilerin korunması için kontrollere aralıksız devam ediliyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve Korunacak Alanlar Listesi’nde yer alan Büyük Menderes Deltası sit alanına gelen jandarma ekipleri, endemik bitkilerin korunması için kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Jandarma Büyük Menderes Deltası'nda nöbet başında! Endemik bitkilerin korunması için kontrollere aralıksız devam ediliyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede önemli endemik bitkilerin bulunduğu Söke ilçesindeki Büyük Menderes Deltası’na gelen ekipler, denetim gerçekleştirdi.

Jandarma Büyük Menderes Deltası'nda nöbet başında! Endemik bitkilerin korunması için kontrollere aralıksız devam ediliyor - Resim : 1

JANDARMA BÜYÜK MENDERES DELTASI'NDA NÖBET BAŞINDA!

Geçtiğimiz 3 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar statüsüne alınan Büyük Menderes Deltası sit alanında gerekli kontrolleri yapan ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara da kararname ile orman yangınları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu.

“Her Şey Elimizde”, “Camlar Can Yakmasın”, “Kadına El Kalkamaz” mottolarıyla gerçekleştirilen kontrollerde durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı da yapıldı.

Jandarma Büyük Menderes Deltası'nda nöbet başında! Endemik bitkilerin korunması için kontrollere aralıksız devam ediliyor - Resim : 2

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