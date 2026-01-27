Jandarma düğmeye bastı: Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin tespiti için harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile birlikte 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR LİSTEDE

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahısların suç profilleri de dikkat çekti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu firariler tespit edildi.

HAPİS CEZASI DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Operasyon neticesinde yakalanan toplam 108 kişinin kesinleşmiş hapis cezası süreleri de açıklandı. Yapılan incelemelerde; 10 ila 20 yıl arası cezası bulunan 11, 5 ila 10 yıl arası cezası bulunan 29, 2 ila 5 yıl arası cezası bulunan 45 ve 2 yılın altında cezası bulunan 23 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 108 şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.