Bursa Uludağ'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Uludağ'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.



Kaygan zeminden dolayı araçları yoldan çıkanlara diğer sürücüler yardım ediyor.



Ekipler, Uludağ'da özellikle oteller bölgesine giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu arada Uludağ'da kar kalınlığının 137 santimetreye ulaştığı bildirildi.