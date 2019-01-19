Kar geçit vermedi ama, jandarma kapalı yolları aşarak zor durumdaki vatandaşlara ulaşabildi. Kahramanmaraş'ta evinde mahsur kalan 75 yaşındaki Ali Güneş, Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kar geçit vermedi, yaşlı adam evinde mahsur kaldı. Jandarmanın uğraşı sonucu hastaneye ulaştırıldı.Olay Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde yaşandı.75 yaşındaki Ali Güneş'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 acil servisinden yardım istedi. Yoğun kardan dolayı ekipler ilerleyemedi.İş makinesiyle yolun bir kısmı açıldı. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karlı yolları aşarak Ali Güneş'in evine ulaştı. Yaşlı hastayı sedyeye alan askerler, yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.Güneş, 112 acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.