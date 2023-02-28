Jandarma kar üstüne "yardım et" yazan aileye yardım ulaştırdı

Deprem felaketinde bazı fedakarlıklar, cesur kararlar hayat kurtardı. Böyle bir hikayeyi paylaşacağız sizinle. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde köydeki evlerinde mahsur kalan aile, karın üzerine ayaklarıyla “YARDIMET” yazdı.

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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile Deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı.

Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı, dünya ile bağlantıları kopmuştu. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle “YARDIMET” yazdılar.

Aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma’ya ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. Risk alınarak yamaca iniş yapıldı. Yaşlı bir çift ve 2 çocuğa ulaşıldı. Kahramanmaraş’tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle aileye ulaştırıldı.

# jandarma # Kahramanmaraş

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