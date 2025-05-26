Jandarma kılığına girdi, altınları alıp kaçtı! Film gibi dolandırıcılık son anda çözüldü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşı altınlarını teslim etmeye ikna eden dolandırıcı, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Jandarma kılığına girdi, altınları alıp kaçtı! Film gibi dolandırıcılık son anda çözüldü
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Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. isimli vatandaşı telefonla arayan bir kişi, kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Şüpheli, H.A.’nın eşinin silah kaçakçılığına karıştığını ve bu durumu örtbas etmek için iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

“ALTINLARI PARKA BIRAKIN” TALİMATI

Dolandırıcı, H.A.’dan, gerçek suçluların yakalanabilmesi için evdeki altınları bir çantaya koyup parka bırakmasını istedi. Panik içinde hareket eden H.A., altın dolu çantayı verilen talimata uyarak parka götürdü.

Altınları teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.A., hemen İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin R.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin kiralık araç kullandığı tespit edildi ve operasyon Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütüldü. Kısa sürede yakalanan R.D., gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada dolandırıcılıkla elde edilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Jandarma, altınları H.A.’ya eksiksiz bir şekilde teslim etti.

Şüpheli R.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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