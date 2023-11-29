Jandarma Vatandaşın Hizmetinde
Kahraman jandarmamız her zaman vatandaşın hizmetinde. Son örnek Erzurum'da yaşandı. Rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk JAK timlerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.
Kar yolları kapattı, hastanın yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Palandöken'de yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk rahatsızlandı. Şiddetli kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Devreye İl Jandarma Komutanlığı girdi. JAK Timleri, kar motorları ile bölgeye ulaştı.
Hasta çocuk jandarma ekiplerinin sayesinde sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.