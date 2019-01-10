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Jandarma, yeni doğum yapan annenin yardımına koştu

Jandarma, yeni doğum yapan ve evde mahsur kalan annenin yardımına koştu. Olay Erzincan'da yaşandı. "Skorsky" tipi helikopterle evinden alınan bebek ve anne sağ sağlim hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, yeni doğum yapan annenin yardımına koştu

Erzincan'da kardan dolayı mahsur kalan anne ve bebeğin imdadına Mehmetçik yetişti.

Olay Tercan ilçeside yaşandı. Yollar 1 metreyi aşan kar kalınlığı yüzünden kapalıydı. Evinde mahsur kalan hamile Dilek Şahin'in rahatsızlanınca yakınları 112 Acil servisi aradı.

Sağlık ekipleri, kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşan ve yolu kapanan köye ulaşamadı. Devreye İl Jandarma komutanlığı girdi.

"Skorsky" tipi helikopter köye sevk edildi. Mehmetçik köye ulaştığı sırada anne doğum yapmıştı.  Kadın ve bebeği, helikoptere alınarak Erzurum'a götürüldü.

Jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ve yeni doğan bebeğin sağlık durumları iyi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan
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