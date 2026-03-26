Jandarmadan horoz dövüşüne suçüstü: 23 kişiye ceza

Muş’un Hasköy ilçesinde bir evin ahırında düzenlenen horoz dövüşüne jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Mart tarihinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir şüpheliye ait evin ahırında horoz dövüşü yapıldığı belirlendi.

Adrese düzenlenen baskında, horoz dövüşünü organize ettiği tespit edilen 1 kişi ile kumar oynadığı belirlenen 22 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında dövüştürülmek üzere hazırlanan 4 sahipli horoz ele geçirildi. Horozlar, işlemlerin ardından Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili toplam 23 kişiye “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında idari para cezası uygulandı.