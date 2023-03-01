Jandarmadan minik depremzedeye sürpriz

İlk günden bu yana bölgede olan Mehmetçik yine yüzleri güldürdü. Jandarma ekipleri Adıyaman'da ailesiyle çadırda yaşayan 7 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi. Öte yandan Uşak'tan ise depremden etkilenen illere 1 milyon 341 binden fazla battaniye gönderildi

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Adıyaman’da jandarma ekibi minik depremzedeye doğum günü sürprizi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyünde çadırda yaşayan aileleri ziyaret etti. 7 yaşındaki Zehra Ela Şahin'in doğum günüydü. Jandarma ekibi, pasta ve hediyelerle Zehra Ela'nın yaşadığı çadıra gitti, minik kızımızın doğum gününü kutladı.

Depremzede vatandaşların barınmadan sağlığa, temel ihtiyaçlarından özel anlarına kadar yanı başında devletin ve milletin gücü var. Yaralar el birliğiyle sarılıyor.

Malatya’da öğrenci yurduna yerleştirilen depremzede vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti veriliyor.

Vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda kalıyor. İnönü Üniversitesi kampüsündeki yurtta revire dönüştürülen bölümde hizmet veren doktor ve hemşireler, yaşlı veya yaralı oldukları için gelemeyenlerin odalarına giderek kontrollerini yapıyor.

Malatya Yeşilyurt TOKİ Aile Sağlığı Merkezi aile hekimi Dr. İsmail Aylaz, şuana kadar herhangi bir salgınla karşılaşmadıklarını söyledi.

Battaniye üretimiyle tanınan Uşak'taki fabrikalar, depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılayabilmek için üretim kapasitelerini artırdı. Kentten depremden etkilenen illere 1 milyon 341 binden fazla battaniye gönderildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, soğuk günlerde en önemli ihtiyaçlardan biri olan battaniye sevkiyatını ilk günden beri sürdürdüklerini söyledi. Muhtelif gıda ve yardım malzemesi ile arama kurtarma ve yardım ekibi olarak personel, araç ve iş makinelerinin de bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

# jandarma # deprem

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