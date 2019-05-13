Bir ilke imza atan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı. Paraşütçüler Göreme beldesi semalarında birer birer kendini boşluğa bıraktı

Sıcak hava balonuyla yükseldikleri Kapadokya'da paraşütle atladılar.



Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.



Nevşehir'de Jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı etkinlikleri kapsamında, paraşütle atlayışı 6 asker gerçekleştirdi.



Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.



Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, boş bir araziye güvenli şekilde indi.



Etkinliği, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit yerinde izledi.



ulusal.com.tr

