Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Operasyon, Giresun'da gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Editör: Yağmur Biçen

 İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu, uyarıcı maddelerin yakalanması ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında “Uyuşturucuya geçit yok” parolasıyla suçlulara gözdağı vermeye devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda delil ve suç niteliği taşıyan 528 adet sentetik ecza,15 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör, 24 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 6 adet reçete, 1 adet not kağıdı ve 3 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.


Olayla ilgili ise 13 kişi gözaltına alındı.

Hakan Fidan Urumçi'de temaslarda bulunduHakan Fidan Urumçi'de temaslarda bulunduDış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi!
İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi!
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası!
Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası!
Öne Çıkanlar Fetullah Gülen Türkiye'ye iade edilir mi? | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz Fetullah Gülen Türkiye'ye iade edilir mi? | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz İş arayanlar dikkat! DSİ ve MEB bünyesinde personel alınacak! İşte detaylar... İş arayanlar dikkat! DSİ ve MEB bünyesinde personel alınacak! İşte detaylar...