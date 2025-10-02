Jandarmanın 7 saat süren çabası sonuçsuz kaldı, arkadaşının müdahalesi her şeyi değiştirdi

Aksaray’ın merkeze bağlı Gücünkaya Köyü Mamasın Barajı yakınlarında akşam saatlerinde gerilim dolu anlar yaşandı. Abisiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki L.G., eline geçirdiği tabancayla aracına binip baraj çevresine gitti. Buradan arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen şahıs, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

Kısa sürede arazide bulunan araçta tabancayı başına dayayan L.G., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Jandarma ekiplerinin saatlerce süren ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine çağrılan arkadaşlarının da konuşmaları işe yaramayınca gerginlik 7 saat boyunca sürdü.

Tam bu sırada olay yerine gelen bir başka arkadaşı, L.G.’nin anlık boşluğundan faydalanarak parmak girecek kadar açık olan camdan elini sokup camı kırdı. Şahsın elindeki tabancayı alan arkadaşı, jandarma ile birlikte L.G.’yi etkisiz hale getirdi. Camı kırarken yaralanan şahsa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

L.G. daha sonra jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.