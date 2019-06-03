banner1005
Heyecanlı bekleyiş başladı
Heyecanlı bekleyiş başladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait "drone"u taşlayan kişi yakalandı. 

Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı

Gelişen teknoloji ile hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi. 
Kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı.
Bu esnada kazı yapan şüpheli kendisine yaklaştığını fark ettiği drone'a taş attı.
Daha sonra drone'un uzaklaştığını gören şüpheli çukur kazmaya devam etti.
O anlar drone'un kamerasınca kaydedildi.

Suçüstü yakalandı
Olay yerinin uzak olmasından dolayı o gün yakalanamayan şüphelinin kimliği kameraya yansıyan görüntülerden tespit edildi.
Şüpheli A.A, takip sonucu başka bir alanda kaçak kazı yaparken, bulunduğu çukur içinde suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.