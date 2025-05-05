Japon deprem uzmanı uyardı! O bölgelere dikkat çekti

Moriwaki, 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fay hattına dikkat çekerek yeni bir deprem beklendiğini vurguladı.

“Silivri açıklarında yaşanan 6.2’lik depremle biraz enerji boşaldı. Ancak Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda henüz kırılma olmadı. Bu bölgede hâlâ enerji birikiyor. Ne zaman olacağı bilinmez ama o bölgede de deprem olabilir.”

İstinye Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Moriwaki, Türkiye'nin depremlere hazırlık durumunu değerlendirdi. Japon uzman, yapı stokuna da dikkat çekti:

“Türkiye’de 21 milyon yapı stoku varsa, bunun yüzde 50’den fazlası izinsiz yapılardan oluşuyor. Bu çok ciddi bir sorun. Özellikle zemini yumuşak olan bölgelerin acilen ele alınması ve kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Şehirlerin planlaması bu dönüşümle birlikte yapılmalı.”

Deprem eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, Japonya’daki uygulamaları örnek gösterdi:

“Japonya’da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi veriliyor. Türkiye’de de bu bilinç çizgi romanlarla, eğlenceli içeriklerle çocuklara kazandırılabilir.”

Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki kırılmaları değerlendirerek şu uyarıyı yaptı:

“Yalova, Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki yaklaşık 170 kilometrelik bölüm üç parçaya ayrılarak değerlendirilmeli. 6.2’lik Silivri depremi bu bölgenin ortasında enerji boşalması sağladı ancak Adalar ve Çınarcık tarafında hâlâ enerji birikimi var.”

Tsunami riskine ilişkin de konuşan Moriwaki, Türkiye’de büyük dalgalar beklenmemekle birlikte, olası bir deniz içi depremde 1 ila 3 metreye kadar tsunami yaşanabileceğini belirtti:

“Türkiye’de denizler küçük ama eğer denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir. Bu dalgalar genelde 1 metre civarında olur. Ancak en kötü senaryoda bu yükseklik 3 metreye kadar çıkabilir.”