Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında

Moriwaki, son dönemde Ege Denizi'nde deprem sayısında azalma olduğunu ve bunun büyük bir sarsıntının habercisi olabileceğini dile getirdi. 5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 büyüklüğünde bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedilebileceğini ancak büyük çapta hasar beklemediğini söyledi.