Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 1

Bir YouTube kanalına verdiği röportajda Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe dikkat çeken Moriwaki, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. 

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 2

Bu depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedileceğini belirten Moriwaki, aynı zamanda tsunami tehlikesine karşı da uyardı.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 3

"Marmara’da enerji birikimi sürüyor"

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 4

Türkiye’de büyük deprem riski taşıyan dört bölgeye işaret eden Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı, Bingöl-Karlıova bölgesi, Batı Anadolu Fay Hattı ve Marmara Bölgesi’nin yüksek risk altında olduğunu belirtti.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 5

Özellikle İstanbul’un büyük bir deprem riski taşıdığını vurgulayan Moriwaki, Silivri açıklarında daha önce yaşanan büyük depremleri hatırlatarak Marmara’daki enerji birikiminin devam ettiğini ifade etti.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 6

"Ege’de sismik durgunluk büyük bir depreme işaret edebilir"

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 7

Moriwaki, son dönemde Ege Denizi'nde deprem sayısında azalma olduğunu ve bunun büyük bir sarsıntının habercisi olabileceğini dile getirdi. 5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 büyüklüğünde bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedilebileceğini ancak büyük çapta hasar beklemediğini söyledi.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 8

 En büyük riskin ise tsunami olduğunu belirten Moriwaki, deniz tabanında gerçekleşecek bir depremin dalga yüksekliğini 3 metreye kadar çıkarabileceğini kaydetti. 

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 9

Ayrıca denizin çekilmesinin doğrudan depremle ilişkili olmadığını ifade etti.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 10

"Türkiye’deki depremler domino etkisi yaratıyor"

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 11

Türkiye’deki depremlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Moriwaki, büyük sarsıntıların domino etkisiyle bir bölgeden diğerine geçebileceğini söyledi.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 12

Deprem riskinin yüksek olduğu bölgeleri sıralayan Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Marmara Bölgesi’ni işaret etti.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 13

Türkiye’de deprem riskinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, özellikle yüksek riskli bölgelerdeki vatandaşların bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

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Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altında - Resim: 14
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