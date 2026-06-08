JASAT 19 yıllık düğümü çözdü: Genç kadının boynunu öz babası kırmış!

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yıllarca aydınlatılamayan şüpheli ölüm dosyasını yeniden ele alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen yeni soruşturma kapsamında, maktul Sultan Aydın'ın iki kız kardeşi gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerince ifadeleri alınan kardeşler, cinayetin öz babaları Süleyman Aydın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. İtirafların ardından, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde olay yerinde şüphelilere yer gösterimi yaptırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA 2022'DE HAYATINI KAYBETMİŞ

Dosyaya giren yeni ifadeler doğrultusunda cinayetin bir numaralı faili olarak işaret edilen baba Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. İlgili savcılık, elde edilen bu yeni bilgiler ışığında soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Yetkililer, olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması ve yasal sürecin tamamlanması için adli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Sultan Aydın'ın, mahallede yaşayan bir tarla sahibinin oğlu ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre, durumu öğrenen baba Süleyman Aydın kızını araziye götürdü ve daha sonra kolluk kuvvetlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken Sultan Aydın, Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde ölü bulundu. O dönem başlatılan cinayet soruşturmasında yıllar boyunca herhangi bir delile veya şüpheliye ulaşılamamış, dosya faili meçhul olarak rafa kaldırılmıştı.