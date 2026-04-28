JASAT gerçeği ortaya çıkardı: İntihar değil, ölümcül kavga!

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde 25 Nisan'da meydana gelen ve ilk etapta intihar olarak kayıtlara geçen ölüm olayının altından cinayet çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından olay intihar olarak değerlendirilmişti. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yürüttüğü detaylı soruşturma, olayın seyrini değiştirdi. Ekipler, Çağlar ve G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığını saptadı. Alkollü oldukları öğrenilen iki şahıs arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Çağlar ve G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü.

Düşmenin şiddetiyle G.Ö.'nün altında kalan Musa Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı yara almadan atlatan G.Ö. ise jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında A.Ç. isimli bir diğer şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Çağlar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından G.Ö. ve A.Ç. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Balkondan Çağlar'ın üzerine düşen G.Ö. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Musa Çağlar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki yasal işlemlerinin bitmesinin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.