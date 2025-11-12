Jasat’tan 22 yıl sonra yakalama: Kardeş katili sahte kimlikle gizlenmiş

Kahramanmaraş Afşin'de 2003 yılında kardeşini tabancayla öldüren ve bir kişiyi yaralayan 63 yaşındaki firari, 22 yıl boyunca başkasının kimliğini kullandıktan sonra JASAT ekiplerince annesinin evinde kıskıvrak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mayıs 2003 tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. C.B. (63) isimli şahıs, o tarihte kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak öldürmüş ve D.K.'yı (45) ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

JANDARMA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Kardeşini öldürüp bir kişiyi yaralayan hükümlünün yakalanması için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir araştırma yürüttü. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. JASAT timi, şüphelinin ayrıca Gerger Mahallesi'nde bulunan annesinin evine geldiğini de belirledi.

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında firari zanlı C.B.'nin bulunduğu adrese bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. C.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş jasat
