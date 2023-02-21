Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir"
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"ARÇI DEĞİL, TETİKLENEN BİR DEPREM"
Prof. Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.
Tüysüz depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var."