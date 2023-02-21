Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir"

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir" - Resim: 1 1 6

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir" - Resim: 2 2 6

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir" - Resim: 3 3 6

"ARÇI DEĞİL, TETİKLENEN BİR DEPREM"

Prof. Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Jeolog Okan Tüysüz uyardı: "Bu büyüklükte bir tane daha olabilir" - Resim: 4 4 6

Tüysüz depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var."