Aydın'da köylülerin jeotermal santrallere karşı verdiği hukuk mücadelesi yılan hikayesine döndü. 3 yıldır süren davadan yine bir sonuç çıkmadı.

Yine jeotermal, yine köylülerin feryadı. Görüntüler Aydın'dan.Efeler'e bağlı Yılmazköy'de jeotermal enerji santraline karşı köylülerin 2015 yılında başlattığı hukuk mücadelesi, Aydın 1'inci İdare Mahkemesi'nde devam etti.Adliye çıkışında açıklamayı davacı köylülerin avukatı Hüseyin Yıldız yaptı.Köylüler de şirketlerin kâr hırsı yüzünden kanser olduklarını, tarlalarının zehirlendiğini, ağaçlarının kuruduğunu savunuyor. Jeotermal kaynakları devletin işletmesini istiyorlar.