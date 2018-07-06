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Jeotermal nöbeti

İzmir Uzundere’de halk, jeotermal santral tedirginliği içinde. Sondaj çalışmaları yapılan bölgede vatandaşlar 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Jeotermal nöbeti

İzmir'in Karabağlar İlçesindeki Uzundere Mahallesi'nde valilik "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararı verdi. Jeotermal santrali çalışmaları başladı. Kuyu için sondaja başlayan şirkete, 271 mahalleli dava açtı.

Yargı ilk sondaj çalışmasını durdurdu. Karar üzerine farklı bir bölge kazılmaya başlandı.

Halk sondaj çalışmasının çevreye zarar vermesinden endişeli. Uzundere Mahallesi Muhtarı Osman Sarı çalışmaları her aşamasını takip etmek için nöbet tuttuklarını söyledi.

Ulusal Kanal sondaj yapan şirketi aradı. Ancak haberimiz yayına hazırlanana kadar sorumlular konu ile ilgili görüşme talebimize karşılık vermedi.

ulusal.com.tr
HABER-KAMERA: AKIN KARA
 

Etiketler; #izmir #nöbet
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