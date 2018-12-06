Aydın'da tarım arazilerini korumaya çalışan köylülerin jeotermal firmalara karşı verdiği mücadele artık kanayan bir yara haline geldi. Kızılcaköy'deki firma yasal süreci beklemeden işe koyulunca başlayan gerginlik 3 gün sürdü.

Burası Aydın kentine birkaç dakika mesafedeki Kızılcaköy jeotermal sahası. Köylüler aylarca nöbet tuttu, Meclis de dahil çalmadık kapı bırakmadı. Ama jeotermal firması yasal süreç sonuçlanmadan burayı beton çitle çevirmeye kalkınca köylüler tepki gösterdi. Jandarmanın müdahalesi sırasında köylü kadınlar darbe aldı.



Ertesi gün yani Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde ise biber gazı yediler.



Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın söz ve tavırları önce tepkilere yol açtı.



Ancak darp ve biber gazı için özür dileyip, hukuk süreci sonuçlanmadan şirketin çivi bile çakamayacağı sözünü verince köylüler yatıştı.



Aydın Barosu çevre komisyonu, insan hakları komisyonu ve İzmir barosu da Kızılcaköylülere destek verdi.



Vali Yardımcısı'nın verdiği sözün ardından köylüler ve jandarma olay yerinden ayrıldı.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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