Jet ski alabora olmuştu! Kayıp baba ve kızından kahreden haber geldi

Olay, 15 Temmuz sabahı saat 05.41 sularında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi.

Irak uyruklu 4 kişilik bir ailenin üzerinde bulunduğu jet ski, bölgedeki şiddetli dalgalar ve olumsuz hava şartlarına dayanamayarak alabora oldu. Çevrede seyreden denizcilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri acilen bölgeye sevk edildi. Faciadan saniyeler sonra, olay yerinin yakınlarından geçmekte olan bir motor yatın mürettebatı denize düşen anneye ulaşmayı başardı. Mürettebat tarafından sudan sağ olarak çıkarılan anne kurtarılırken, baba ve 2 kız çocuğu ise dalgaların arasında gözden kayboldu.

FERİBOT YOLCULARININ İHBARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Türk ekipler kayıp üç kişiyi bulmak için denizden ve havadan geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütürken, ilk acı haber Yunanistan sularından geldi. İstanköy (Kos) Adası ile Bodrum arasında sefer yapan bir feribotun yolcuları, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir çocuk bedeni fark etti. Feribottakilerin acil ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu sudan çıkardı.

Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen küçük kızın, Akyarlar açıklarında batan jet skideki ailenin kayıp çocuklarından biri olduğu tespit edildi.

BABA VE DİĞER KIZININ CENAZELERİ KOS ADASI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Arama çalışmalarının ilerleyen safhalarında, jet ski faciasında kaybolan baba ve diğer kızının da akıbeti belli oldu. Yunan yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, baba ve kızın cansız bedenlerine Kos Adası önlerinde ulaşıldı. Denizden alınan cenazeler, resmi işlemlerin tamamlanması ve otopsi yapılması amacıyla adada bulunan hastaneye sevk edildi.